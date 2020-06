IFMT de Alta Floresta vai receber mais R$ 215,2 mil para compra de itens para laboratório de biologia molecular

O Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas destinou mais 380 mil reais a projetos sociais de Mato Grosso. As propostas aprovadas foram apresentadas por órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos e visam minimizar os impactos da pandemia no novo coronavírus. Deste valor total, o IFMT Ata Floresta foi contemplado com 215,2 mil reais para compra de itens para o laboratório de biologia molecular.

O campus de Alta Floresta do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) foi contemplado com 215,2 mil reais para compra de itens para o laboratório de biologia molecular. Os investimentos irão possibilitar a realização de exames para o novo coronavírus e contribuir, assim, com dados epidemiológicos sobre a patologia na região norte do estado

A previsão é que sejam disponibilizados mais de 5 mil testes pelo laboratório. “Atualmente, os testes feitos são morosos e dispendiosos, já que as amostras devem ser encaminhadas até a capital (localizada a 800 Km de Alta Floresta) para serem processadas e analisadas. Com a possibilidade de realizar este teste padrão mais proximamente aos hospitais do norte do estado, favorece-se um diagnóstico mais ágil e que possibilita intervenções mais precisas e efetivas com relação ao isolamento dos indivíduos contaminados”, explicou o coordenador do campus, Flávio Alves.

A decisão foi tomada em reunião realizada por videoconferência na semana passada, com a presença de representantes do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os recursos são oriundos de multas e condenações por dano moral coletivo obtidos em processos coletivos movidos pelo MPT.