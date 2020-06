Cidade 14/06/2020 07:08 tecnologia.ig.com.br Robô pedreiro consegue construir casa em dois dias; veja o vídeo Reprodução/YouTube Desenvolvido em 2015, o braço robô Hadrian X tem a promessa de reinventar a construção civil. Com melhorias de software e alterações de hardware , a criação agora consegue assentar 200 tijolos por hora. De acordo com a Fastbrick Robotics (FBR), empresa responsável pelo projeto, isso significa que uma casa completa pode ser construída em até 48 horas. Aplicando uma espécie de argamassa adesiva, a máquina consegue construir estruturas de vários tamanhos. Além disso, o robô trabalha usando sensores que a Fastbrick chama de Dynamic Stabilization Technology (DST). De acordo com a empresa, eles servem para ajustar “vento, vibração e outros fatores ambientais instantaneamente, permitindo o posicionamento preciso de objetos”. Para que os projetos sejam construídos, o computador de bordo do robô deve ser alimentado com uma renderização em 3D do edifício planejado. Com isso, o sistema DST ajuda a máquina a realizar o projeto da maneira que foi pensado. No vídeo, o braço robótico coloca os tijolos sem qualquer tipo de ligação entre eles. Mas, como já dito, ele pode argamassar cada um dos itens antes da aplicação. Custo e força de trabalho são alguns dos fatores mais importantes para a indústria da construção. Se considerarmos o tempo para que os tijolos sejam assentados, a máquina ainda fica atrás de alguns pedreiros. Como é o caso do americano Bob Boil que conseguiu assentar 915 tijolos em uma hora em 1987 – considerado o maior recorde até hoje. Considerando isso, a FBR disse que não pretende parar por aí. Com alterações no software da máquina, a empresa informa que planeja aumentar o número de tijolos por hora. Em um cenário futuro, há proposta para até mil tijolos no período.

