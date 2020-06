Cidade 15/06/2020 18:21 Redação I Nativa News Covid-19: Alta Floresta registra mais seis caso positivo da doença nesta segunda A secretaria de Saúde de Alta Floresta divulgou no início da noite desta segunda-feira, 15 de junho, o Boletim Epidemiológico, no qual consta agora um total de 106 casos positivos do novo Coronavírus na Cidade. No município já foram notificados 454 casos desde o início da pandemia, sendo que deste número, 150 casos já foram descartados mediante exames médicos. Outros 108 casos seguem registrados como suspeito (aguardando resultado de exames), todos eles em isolamento domiciliar. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

