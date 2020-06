Nexa faz teste em massa para Covid-19 entre colaboradores em Aripuanã

A iniciativa contemplará mensalmente 100% do efetivo próprio e terceiro que atua no município

Como parte dos esforços de enfrentamento do novo coronavírus em Aripuanã, a Nexa iniciou a testagem para Covid-19 em todos os colaboradores diretos e terceiros que atuam na implantação do Projeto Aripuanã. Atualmente, mais de 1800 profissionais compõem a mão de obra que ergue o principal empreendimento mineral do estado de Mato Grosso. A estratégia da empresa tem se revelado como uma importante medida de combate à pandemia, especialmente porque é capaz de detectar casos assintomáticos da doença e possibilita maior agilidade no isolamento dos trabalhadores positivados, assim como seus contactantes.

De acordo com a Our World In Data, publicação especializada em expor pesquisas e dados analíticos sobre mudanças nas condições de qualidade de vida ao redor do mundo, até início do mês de junho, a média de testagem para Covid-19 no Brasil foi de 2,28 pessoas para cada mil habitantes. Considerando a projeção atual de 22 mil residentes, a Nexa realizará em Aripuanã 91 testes para cada mil habitantes, números bastante superiores à média nacional e capazes de projetar o município como um dos territórios com maior percentual de testagem no Brasil.

Rodrigo Fonseca, Gerente Geral de Mineração do Projeto Aripuanã, considera que a iniciativa visa a saúde de toda população aripuanense. “A testagem em massa é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfrentar a disseminação da Covid-19. Na prática, vamos testar periodicamente cerca de 10% dos atuais residentes de Aripuanã. Seguiremos com os testes rápidos durante três meses, quando reavaliaremos a necessidade de continuarmos com a estratégia”, esclarece.

De acordo com o prefeito de Aripuanã, Jonas Rodrigues Canarinho, as medidas de prevenção adotadas irão contribuir com o esforço municipal no combate à propagação da doença. “O trabalho preventivo é mais eficiente como a correta e precoce identificação e os cuidados com os casos suspeitos”, avalia.

A testagem em massa foi devidamente pactuada com as autoridades dentre elas o Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Justiça (TJ, Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal de Aripuanã. A iniciativa vem somar-se a uma série de medidas preventivas já adotadas pela Nexa e suas contratadas.

Além disso, a empresa tem trabalhado fortemente em parceria com o município, o que inclui doação de testes rápidos, disponibilização de UTI aérea e entrega de mais de 70 mil equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde pública, resultado da parceria com o Instituto Votorantim.