Cidade 18/06/2020 10:14 Alta Floresta: Enquete coloca candidatos do Podemos na liderança pela disputa da Prefeitura em 2020 Foto: Reprodução/Internet Com o devido aviso de “sem valor científico”, circulou pelas redes sociais a enquete que ofereceu alguns nomes de destaque no cenário político local e a opção de digitar algum possível candidato não lembrado pelos organizadores. Na Resolução TSE nº 23.549/2017, que entende como enquete ou sondagem “a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas” na própria norma. Ou seja, são levantamentos que não atendem a requisitos formais e a rigores científicos. Em uma das enquetes realizado por membros de outros partidos, período de 12 a 16 de junho. No topo da preferência das pessoas que participaram da enquete deu empate técnico Delegado Vinicius Nazário Podemos, e o Republicano Robertinho Motos. O republicano, com 65 votos (29,02%), seguido por Delegado Vinicius Nazário Podemos, com 63 votos (28,13%). Robson Silva (MDB) com 29 votos (12,95). Outra rodada de enquete realizada 15 a 17 de junho o Coronel Ribeiro Podemos garantiu a liderança, com 98 votos (30,72%), contra 53 votos do Robertinho Motos em segunda Emerson Machado (MDB) 38 votos (11,91). Faltando poucos meses para campanha eleitoral de 2020 e com um eleitorado ainda morno em relação a questões locais, esta enquete representa, acima de tudo, a capacidade de movimentação na internet dos candidatos.

