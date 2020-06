Cidade 19/06/2020 13:31 SERVIDORES ESTADUAIS: Mais de 3 mil aposentados de MT recebem de R$ 15 mil a R$ 41 mil Mais de 3,3 mil servidores aposentados do serviço público de Mato Grosso recebem vencimentos que vão de R$ 15 mil a R$ 41,8 mil. A informação consta no banco de dados do Mato Grosso Previdência (MT Prev). O teto para aposentadorias do serviço público federal e para todos os trabalhadores da iniciativa privada é de R$ 6,1 mil.

Conforme os dados do MT Prev, há 29.005 servidores públicos estaduais aposentados. Destes, 2.355 recebem aposentadorias cujos valores variam de R$ 15 mil a R$ 25 mil. E há 1.031 servidores que recebem mais de R$ 25 mil a título de aposentadoria.

Deste último grupo, algumas carreiras possuem aposentadoria que ultrapassa a faixa de R$ 41,8 mil.

A reforma

O projeto que visa igualar para os servidores de MT as mesmas regras que valem para a aposentadoria de toda a população está em trâmite na Assembleia Legislativa.

O texto traz as regras aprovadas pelo Congresso Nacional, que estabelece idade mínima para aposentadoria: no caso das mulheres 62 e dos homens 65, e de tempo de contribuição.

A urgência de aprovação da Reforma da Previdência em Mato Grosso se dá pelo crescente “rombo” na previdência, que pode chegar a R$ 13,2 bilhões em 10 anos se o projeto não for acatado. Em 2019, o déficit da previdência estadual foi superior a R$ 1 bilhão.

Além disso, a previsão é de que até 2023 o número de servidores aposentados supere o de servidores ativos no Estado.

Confira a tabela de remuneração dos aposentados do Estado:

Voltar + Cidade