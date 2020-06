Cidade 19/06/2020 14:23 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Detran suspende temporariamente atendimento presencial em Alta Floresta e 16 municípios do Estado Considerando o decreto estadual n° 522, de 12 de junho de 2020, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que, a partir da próxima segunda-feira (22.06) estará suspenso, por um período de 14 dias, o atendimento presencial nas seguintes unidades da Autarquia no Estado: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangara da Serra, Alta Floresta, Cáceres, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Porto Esperidião, Nossa Senhora do Livramento, Campo Verde, Confresa, Lucas do Rio Verde e Querência. No caso em específico de Cuiabá, além da sede do Detran-MT, também estarão fechados, por um período de 14 dias, os Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, Goiabeiras Shopping e Galeria Itália. Também estará fechada por 14 dias, a contar de segunda-feira, a unidade do Detran localizada no Várzea Grande Shopping. Os municípios elencados acima foram considerados de risco muito alto e alto risco, conforme o boletim informativo n° 101 da situação epidemiológica do Estado, divulgado no último dia 17 de junho pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). Os usuários que já estavam com atendimento agendado para as referidas unidades serão contactados pelo Detran-MT para reagendamento do atendimento. A previsão de retorno do atendimento por agendamento é para o dia 6 de julho, podendo ser estendida, conforme determinação estadual. O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ressalta que a medida tem como objetivo resguardar a saúde dos servidores e da população, e dessa forma evitar a propagação do novo coronavírus, uma vez que são cidades com alto índice de registro de contágio pelo vírus. Orientações A orientação do Detran-MT neste momento de prevenção ao novo coronavírus é que o cidadão verifique sempre se o serviço que ele deseja está disponível de forma digital, no site da Autarquia. Um dos serviços disponíveis online é a impressão do Licenciamento Anual de Veículos em papel A4, que pode ser feito em qualquer lugar em que o cidadão tenha acesso à impressora e a internet. O serviço foi autorizado pelo Denatran e disponibilizado pelo Governo do Estado no site do Detran-MT e pelo aplicativo MT Cidadão. Também pelo site e pelo aplicativo, podem ser feitas a solicitação da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), troca para a CNH definitiva, solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID), emissão de taxas como o IPVA, Seguro DPVAT e multas. O Detran-MT reforça ainda que continua valendo a suspensão do prazo para a realização de transferência de propriedade do veículo bem como emplacamento por mudança de cidade ou município e primeiro emplacamento veicular, determinada pela deliberação n° 185 de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A deliberação também continua sendo cumprida quanto ao prazo de validade indeterminado da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Permissão para Dirigir (PPD), para os motoristas que estão com o documento vencido desde o dia desde o dia 19 de fevereiro de 2020.

Veja também sobre Detran Alta Floresta Mato Grosso atendimento presencial suspenso 16 municípios Voltar + Cidade