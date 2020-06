Cidade 21/06/2020 05:31 RDnews Dilmar apresenta projeto para criar Dia do Sorvete O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), embora esteja empenhado em garantir os 15 votos necessários para aprovação da reforma da Previdência, também trabalha para aprovar o projeto de sua autoria criando o Dia Estadual do Sorvete. Caso a lei seja aprovada, a data será comemorada anualmente em 23 de setembro e integrará o Calendário Oficial de Mato Grosso. Na justificativa, Dilmar lembra que no Brasil, em 2002, a Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (Abis) instituiu o “Dia Nacional do Sorvete”. Segundo o democrata, a data é comemorada todo dia 23 de setembro e foi criada com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas do ano, já que o consumo da aumenta muito em todo o país. “No último período, o segmento faturou mais de R$ 12 bilhões. Mato Grosso é um Estado quente que consume sorvetes o ano todo. Nosso Estado possui milhares de sorveterias que recebem diariamente centenas de consumidores. Pela importância deste mercado em nosso Estado, levamos a Vossas Excelências o projeto de lei em tela e esperamos a aprovação dos nobres pares”, conclui o democrata.

Voltar + Cidade