Cidade 23/06/2020 05:23 Assessoria Polícia Civil-MT Novos delegados iniciam Curso de Formação na Academia da Polícia Civil Foto: Divulgação A Academia da Polícia Civil de Mato Grosso (Acadepol) iniciou ontem segunda-feira (22.06), o XVI Curso de Formação Técnico-Profissional para 27 novos delegados de polícia. A aula inaugural foi realizada no auditório da Acadepol, em Cuiabá, preservando as medidas de segurança devido ao momento de pandemia. Os 27 novos delegados nomeados iniciam suas carreiras com curso de 740 horas/aulas, ministrado pela Academia de Polícia Civil. Os novos servidores alternarão teleaulas e aulas presenciais, com os cuidados previstos para evitar a contaminação e disseminação do novo coronavírus. As disciplinas teóricas e práticas serão ministradas por professores voluntários, profissionais da área de segurança pública e lecionadores. Após o curso de formação, os novos servidores reforçarão as atividades da Polícia Civil, especialmente nas unidades do interior do estado. Presente por videoconferência, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, abriu o evento falando sobre a honra ao Estado de Mato Grosso em receber os novos policiais civis e os incentivando para que o período de aprendizagem que se inicia seja muito bem aproveitado. “Mato Grosso possui 141 municípios, sendo o estado do agronegócio e que bem contribui para crescimento da balança financeira do país. Vocês estão chegando a uma oportunidade única, e por isso, venham com o coração aberto, desprendidos, com vontade de aprender e crescer. Vocês estarão nas mãos de excelente equipe de profissionais que vai prepará-los para serem chefes de delegacias de polícia”, destacou Alexandre Bustamante. Para abrir a aula inaugural, o diretor da Academia, Welber Batista Franco, destacou o trabalho desenvolvido pela Diretoria que não mediu esforços na busca pelo complemento para a carreira de delegado de polícia, com argumentos que sensibilizaram o governador para a necessidade de nomeação dos delegados. “Em meio às piores condições que hoje o mundo se encontra, a Polícia Civil de Mato Grosso recebe os novos delegados, e que Deus permita muita sabedoria para aprender e sair melhor do que estão chegando. Sejam humildes para apreender e grandiosos para aplicar o aprendizado”, disse Welber Batista Franco. O delegado-geral, Mário Dermeval Aravechia de Resende, esteve presente para receber os alunos e lembrou seu início de carreira na Polícia Civil, de que ao ingressar no cargo de delegado, a academia não era estruturada como hoje e as precariedades eram de todos os lados. O delegado-geral agradeceu a gestão anterior, período em que iniciou as tratativas para a realização do concurso público. Em seguida apresentou para os novos servidores dados das regiões de Mato Grosso e destacou a importância de estar sempre em busca de alternativas e boas práticas para crescer. Também participaram da aula de apresentação o delegado-geral adjunto, Gianmarco Paccolla e o diretor de Atividades Especiais, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, que ministrou a primeira aula aos novos delegados, contando experiências e mostrando situações práticas no cotidiano de um delegado de polícia. O XVI Curso de Formação Técnico-Profissional é formado por 25 homens e duas mulheres, entre elas a ex- investigadora de polícia Bruna Caroline Fernandes da Laet, que por mais de cinco anos trabalhou na Delegacia Regional de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá). “Ocupar o cargo de delegada de polícia é uma honra. Na instituição que trabalho há mais de cinco anos, aprendi a gostar do serviço de polícia. A nomeação é algo que não esperávamos diante desta situação de pandemia, mas exerceremos o cargo com bastante responsabilidade, contribuindo com a sociedade mato-grossense”, finalizou a nova delegada Bruna Caroline.

