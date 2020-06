Cidade 23/06/2020 14:29 Assessoria de Comunicação Prefeitura Nova Monte Verde realizou processo licitatório de serviços médicos para atender a saúde Foto: Divulgação O processo licitatório foi realizado na manhã desta terça-feira (23), por intermédio do Departamento de Licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 13/2020, Processo Administrativo nº 2562/2020, da qual participou a empresas Med Clin Serviços Médicos Ltda e Clínica Médica Ltda. A sessão foi realizada na sala de licitação na sede da prefeitura e teve como objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa que forneça serviços médicos e serviços de exames clínicos, à fim de atender a Unidade Mista de Saúde Ignácio Konopka, e a Unidade de Saúde da Família. O processo foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde para um período de 12 meses. No processo sagrou-se vencedora do certame, a empresa Med Clin, que após análise e homologação deverá iniciar imediatamente os serviços. Participando da sessão, a secretária de saúde, Karina Galdino, confirmou que, com a licitação homologada, a empresa passará a atender várias especialidades médicas no município, com um quadro de médicos que passarão a realizar os atendimentos de forma rotativa, “assim a gente garante a qualidade para os nossos munícipes”.

