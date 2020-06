Cidade 23/06/2020 17:27 www.reportermt.com.br Cuiabano acerta 15 dezenas da Lotofácil e embolsa >bolada> Um cuiabano, nome não divulgado, acertou as 15 dezenas da Lotofácil, sorteadas durante a noite dessa segunda-feira (22), direto do Espaço Loterias Caixa em São Paulo, e amanheceu nesta terça-feira (23) com o prêmio de R$ 867.624,50 ‘no bolso’. As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 - 08 – 09 - 10 – 11 – 12 - 16 – 19 – 20 – 23 – 24, que o mato-grossense acertou em uma aposta simples. Porém, mais dois brasileiros, dos municípios de Aruana em Goiás e Rio de Janeiro, Capital, acertaram os números e levaram o mesmo valor para casa, na soma total de um prêmio de mais de R$ 2.500.000,00, oferecidos no concurso de nº 1983. Outros 404 apostadores acertaram 14 dezenas e dividiram o prêmio de mais de R$ 800 mil, embolsando cada um R$ 1.982,39. 15.811 pessoas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 25; 183.184 apostadores acertaram 12 números com prêmio de R$ 10 cada e 960.304 apostas foram ganhadoras de R$ 5 por 11 dezenas certas. O prêmio do próximo concurso, sorteado nesta quarta-feira (24), está estimado em R$ 2.500.000,00. Como jogar A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Apostas A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Sorteios Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h. Premiação O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos: - R$ 5,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados; - R$ 10,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados; - R$ 25,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

