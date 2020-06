Cidade 29/06/2020 16:21 Governo divulga lista de profissionais aprovados para atuar no enfrentamento à Covid-19 Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT Os candidatos que realizaram inscrição para participar do Processo Seletivo 001/SES/2020, que visa à contratação emergencial de 751 profissionais para atuarem no enfrentamento da Covid-19 nos Hospitais Estaduais, já podem consultar a lista com os nomes dos classificados. O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (29.06), o edital de resultado com os nomes dos convocados que irão atuar no Hospital Regional de Alta Floreta, Cáceres, Colíder, Rondonópolis, Hospital Metropolitano e Hospital Estadual Santa Casa. De acordo com o edital, estão sendo convocados profissionais dos seguintes perfis: Assistente Social, Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Técnicos em Laboratório, Psicólogos, Fisioterapeutas e Maqueiros. O edital contendo os nomes de cada candidato (página 15 até 20) pode ser acessado clicando AQUI. Os convocados devem apresentar-se, na respectiva unidade de saúde para qual foi convocado, e cumprir os procedimentos estabelecidos pela Direção, e quando solicitados apresentar a documentação especificada no item 8 do edital Nº 001/SES/2020, publicado no dia 30/03/2020 - Edição Extra, pág. 01/03, para início das atividades profissionais. Clique AQUI para acessar o documento com lista de documentos.

