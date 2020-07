Cidade 01/07/2020 06:24 www.metropoles.com Teste-fantasma. Servidora descobre estar com Covid-19 sem nunca ter feito exame RAFAELA FELICCIANO/METRÓPOLES Uma servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal recebeu o resultado de um teste do novo coronavírus mesmo sem nunca ter se submetido ao procedimento. O caso inusitado ocorreu nos últimos dias e pegou de surpresa a moradora de Taguatinga. Fernanda Silva Baena Fernandes tentou fazer o cadastro no site da Secretaria de Saúde para agendar a testagem para ela e família e, ao finalizar o questionário, automaticamente apareceu o diagnóstico negativo para a Sars-Cov-2, sem sequer ter passado pelas unidades criadas pela pasta. “No sábado, fiz login no site do testa DF para verificar se tinha vaga para realizar o exame. Quando acessei, apareceu o resultado de um exame realizado no dia 25 de junho no Sudoeste. Eu moro em Taguatinga, não tinha agendado exame para esse dia e está no meu cadastro como se eu tivesse feito”, relatou ao Metrópoles. Ao registrar reclamação na Ouvidoria do GDF, a servidora recebeu uma retorno automático da pasta dizendo ter havido ampliação “na oferta de testes”, que passam a ser feitos nas 172 unidades de saúde vinculadas à secretaria e que a interessada deveria procurar o posto mais próximo de sua casa. ” Não acreditei nessa resposta”, disse. A coluna procurou a Secretaria de Saúde e relatou o episódio, mas não obteve o retorno até a publicação da reportagem.

