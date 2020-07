Cidade 01/07/2020 08:15 Clickpetroleo.com.br/ Kelly Angelim Mineradora Britanite requisita profissionais para vagas de ensino médio em Aripuanã na área de operação Foto: Divulgação Vagas de emprego pela mineradora Enaex Britanite foram anunciadas através dos veículos de comunicação sociais da empresa na segunda-feira (29). As oportunidades são para ensino médio para os cargos de Operadores e Auxiliar. Não perca essa oportunidade e inscreva-se já no processo seletivo da líder no setor de mineração do Brasil. Da mineração à construção civil, são mais de 50 anos de experiência na produção de explosivos e na prestação de serviços de fragmentação de rocha. Tudo isso utilizando um amplo portfólio de produtos e equipamentos de alta tecnologia. Atenção! O Click Petróleo e Gás apenas divulga as vagas de emprego, não sendo responsável pelas contratações que ficam a cargo da própria empresa. Portanto, a qualquer momento o anúncio das vagas pode ser expirado. AUXILIAR DE MINERAÇÃO Atividades: Realizar o descarregamento de Acessórios e Explosivos no paiol, bem como a retirada para uso em campo; Realizar abastecimento das UMB’s e UMR’s com os produtos necessários; Realizar o isolamento da área a ser carregada e distribuir os acessórios na bancada de acordo com a orientação do superior imediato. Requisitos: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para residir e trabalhar em Aripuanã/MT. OPERADOR DE EQUIPAMENTOS E MOVIMENTAÇÃO I Atividades: Realizar manobra de abastecimento das UMB “Unidade Móvel de Abastecimento”; Movimentar cargas volumosas e pesadas, podem também operar equipamentos e realizar inspeções e reparos em veículos; Vistoriar cargas e Requisitos: Ensino Médio Completo; Carteira de habilitação categoria D; Disponibilidade para trabalhar em Parauapebas/PA. OPERADOR DE UMB III – Aripuanã / MT Atividades: Verificar a programação de carregamento e efetuar o carregamento de acordo com a programação; Transportar o veículo até o local do carregamento, certificando que as condições dos locais estejam adequadas; Controlar a operação da UMB e garantir a qualidade final do produto nos furos. Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificação MOPP (Transporte de Produtos Perigosos); CNH categoria D; Disponibilidade para residir e trabalhar em Aripuanã/MT. Inscrição para as vagas de ensino médio na mineradora Enaex Para se inscrever nas vagas da mineradora, basta clicar em cima de cada cargo desejado e você será direcionado para a página da empresa. As vagas também se destinam à pessoas com deficiência (PCD).

