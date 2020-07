Cidade 02/07/2020 07:23 Arão Leite/J. Cidade Família de Alta Floresta chora por vaga em UTI para garotinho de 3 anos Foto: Reprodução/Internet Um garotinho de apenas três anos de idade, internado desde segunda-feira à tarde no Hospital Regional de Alta Floresta apresentou coágulo no cérebro e a família desde a terça-feira se desespera em busca de conseguir vaga em uma UTI neonatal.

Miguel Antônio é o nome da criança. Ele na segunda-feira por volta das 15 horas foi abrir o portão em casa e a grade caiu sobre seu corpo. A mãe é uma jovem de 25 anos que ficou em desespero ao ver o filho no chão, desacordado. “Ele desmaiou. A mãe dele o pegou no colo. Ela e a avó, em desespero ficaram balançando para ele acordar. Demorou um pouco, ele reagiu e os bombeiros já estavam a caminho”, comentou uma familiar salientando que naquele momento a situação não parecia mais tão grave. “Ele estava acordado, parecia que estava tudo bem”, conta.

“Até os exames da tomografia deram que ele estava bem. Aí ele ficou em observação. Mas quando foi de madrugada (terça-feira), ele começou a vomitar e logo em seguida começou a ter convulsões. Aí os médicos já vieram, fizeram outra tomografia e deu coágulo de sangue quase na metade da cabeça. O levaram pra operar as pressa. Ele precisa da UTI”, relatou.

Mesmo com liminar na Justiça, a família nesta quarta-feira esperava uma vaga para transferir o garotinho que tinha apresentado piora, conforme familiares. “Os Médicos disseram que ele não tá reagindo. Tiraram a medicação dele e vão observar pra ver se ele reage em 24 horas”, comentou a familiar no início da tarde desta quarta-feira, dia 1º.

Veja também sobre Alta Floresta vaga em UTI Criança Saúde Familia Mato Grosso Voltar + Cidade