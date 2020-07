Nova Monte Verde recebe o título Prefeito Amigo da Criança pela Fundação Abrinq

O município está no seleto grupo definido pela Fundação Abrinq. A prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes, foi uma das gestoras agraciadas com o título “Prefeito Amigo da Criança”. A iniciativa mobiliza e apoia tecnicamente gestores na implantação de ações e políticas, que resultem em avanços e transformações positivas na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O resultado foi divulgado na manhã de quarta-feira (01).

A Fundação Abrinq buscou avaliar os avanços na gestão das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes e os resultados concretos alcançados na atual gestão municipal. Para a definição dos municípios que seriam reconhecidos com o Prêmio de Prefeito Amigo da Criança, Reconhecimento Pleno, foi utilizado critério estatístico, selecionando-se aqueles de maior pontuação relativa na avaliação geral.

Estavam pleiteando o Prêmio municípios do País inteiro, porém 50 municípios do Estado de Mato Grosso fizeram adesão ao Programa e apenas 4 conseguiram concluir todas as etapas. A essa avaliação de caráter técnico, somou-se avaliação política, que considerou o cumprimento de normas e princípios da administração pública.

Nestes quatro anos, o município recebeu do Programa PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA suporte técnico em diversos temas relacionados à gestão das políticas da infância e adolescência e ao final da 6ª edição (2017/2020), o programa reconhece PLENAMENTE os esforços de gestores públicos municipais e de suas equipes na promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes.

“Me sinto muito honrada em receber da Fundação Abrinq o título Prefeito Amigo da Criança gestão 2017 -2020, pois quando fiz a adesão ao Programa tinha como objetivo implementar a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em nosso município de forma planejada, participativa, intersetorial e sustentável”, destacou a prefeita lembrando do trabalho desenvolvido no período. “Nestes 04 anos, muitos foram os desafios, mas grandes foram os avanços também. Posso aqui citar com orgulho o fortalecimento da Rede de Proteção e a instituição da integração e intersetorialidade das políticas de saúde, educação e assistência social. Hoje em nosso município a criança é realmente um sujeito de direitos que deve ser cuidada por todos, sem exceção”.

A articuladora municipal do programa, assistente social Janete Soares, o benefício intrínseco ao prêmio foi que, durante este período de quatro anos, o programa assessorou e acompanhou a gestão por meio de materiais de apoio, suporte técnico sob demanda, realização de seminários, webinars, pareceres técnicos e por meio da Rede Prefeito Amigo da Criança – foi possível trocar experiências e ter contato com práticas transformadoras implementadas em diversos cantos do país. “Fiquei feliz agora, a notícia é bem vinda. Prefeito Amigo da Criança não é só pelo selo, pelo reconhecimento mundial, mas por conta da mudança de políticas públicas, com a metodologia da Unicef e Abrinq, conseguimos entender que todas as crianças são de todos. O selo vem consolidar a rede que envolve todos os setores”.

De acordo com a prefeita, o reconhecimento por meio do Prêmio Prefeito Amigo da Criança reforça ainda mais o compromisso desta gestão com as pessoas de 0 a 18 anos, prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente. Da mesma forma, o reconhecimento também demonstra todo o esforço que a gestão teve em integrar e articular a rede de proteção, para que de fato a Proteção Integral acontecesse em Nova Monte Verde. Pois somente assim, através da união das equipes, da coletividade, da troca de informações, do planejamento intersetorial é que se pode afirmar que o cuidado integral e integrado para crianças e adolescentes ocorreu na prática.

“Agradeço a oportunidade de participar deste pleito e espero que a próxima gestão também faça a adesão ao programa para continuar este importantíssimo trabalho. Agradeço a Equipe PPAC que nos deu total apoio e fez com que chegássemos até aqui concluindo cada etapa deste valoroso processo e principalmente as equipes da Assistência Social, Saúde e Educação, que conseguiram pôr em prática todas as ações garantindo mais qualidade ás nossas crianças e adolescentes monteverdenses”, concluiu a prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes.