Cidade 04/07/2020 17:26 MidiaNews Apostador de MT acerta 15 números da Lotofácil e leva R$ 306 mil Um apostador de Planalto da Serra (a 281 quilômetros de Cuiabá) turou a sorte grande e acertou os 15 números da Lotofácil – umas das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal - e ganhou R$ 306 mil. Ele vai dividir o prêmio máximo (cerca de R$ 2,5 milhões) com outros sete apostadores de Belo Horizonte-MG (2), Mariana-MG, Belém-PA, Franca-SP, Santo André-SP e São José do Rio Preto-SP. Os números sorteados foram: 02, 05, 06, 07, 09 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Outros 713 apostadores acertaram 14 números e vão levar para casa R$ 1.514,04 cada. O próximo sorteio será na segunda-feira (6), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

