Cidade 05/07/2020 17:43 www.diariodecuiaba.com.br MT: Policial penal é sequestrada e estuprada em um canavial Uma mulher teve a casa invadida, foi sequestrada, ameaçada de morte e estuprada por mais de uma hora por um bandido. A vítima é uma policial penal de 38 anos. O estuprador, no entanto, estava atrás do marido dela para matar.

Os crimes de invasão de domicílio com arrombamento, sequestro, ameaça de morte e estupro foram registrados na madrugada desta quinta-feira (2), na cidade de Curvelândia (311 km a Oeste de Cuiabá). A policial penal estava dormindo, quando o bandido arrombou a porta da casa e a acordou perguntando pelo marido dela, que não estava no momento. A mulher foi sequestrada e colocada no porta-mala de um carro da própria vítima, um Fiat Pálio. O sequestrador rodou com a vítima dentro do porta-malas por cerca de duas horas. O bandido parou em um canavial, onde a mulher foi estuprada. Depois, ele a abandonou no local e fugiu com o carro dela. Antes de fugir, ele disse à vítima que iria para uma fazenda e que lá iria atear fogo no veículo. A Polícia Militar fez buscas, mas não conseguiu pistas do bandido. A Polícia Civil vai abrir inquérito nesta quinta-feira para investigar o caso.

