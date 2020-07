Cidade 07/07/2020 11:19 Nortão Online Fiscalização multa empresário que realizava festa, tabacaria, restaurantes e outros em Colíder Foto: Central COVID A equipe de fiscalização do Covid teve muito trabalho neste final de semana em Colíder. Muitas pessoas estavam desobedecendo o decreto que proíbe festas e aglomerações, bem como o funcionamento de alguns comércios. No sábado (04), dois restaurantes foram multados por aglomeração e venda de bebida alcoólica. Dois bares, que não podiam estar funcionando mas estavam atendendo, foram interditados Uma casa de show também foi multada por descumprir o decreto. No domingo (05), uma tabacaria foi multada pela segunda vez por descumprimento do decreto. Vale lembrar que a venda de narguilé está proibida e o referido estabelecimento estava oferecendo os produtos por delívery. No caso de ser multado pela segunda vez, o valor da multa dobra. Se for multado uma terceira vez, o valor triplica e o estabelecimento é interditado. A equipe de fiscalização atendeu ainda denúncia de duas festas na comunidade Nova Galileia e realizou a dispersão em uma festa na comunidade trevo Ouro Verde. Um empresário foi flagrado realizando festa em uma chácara no bairro da Torre e foi multado. Muitas pessoas estavam por lá e também receberam a multa. A equipe de fiscalização informa que como teve que se deslocar para o interior do município, algumas pessoas que ligaram para o disk-denúncia nesse interím não conseguiram completar a ligação. Mas a equipe está atenta e espera que a população de conscientize que o intuito é fazer com que as pessoas fiquem em isolamento para não propagar ainda mais o Covid-19 no município, uma vez que o índice está muito alto.

