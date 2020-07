Cidade 08/07/2020 06:37 Dayana Rubem - Concursos no Brasil Concurso da Prefeitura de Nova Monte Verde tem provas adiadas devido a pandemia Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte Verde informou por meio da organizadora W2 Auditores e Consultores, que a data de realização das provas no Concurso Prefeitura de Nova Monte Verde foi prorrogada por período indeterminado. O adiamento das provas se deu por causa da pandemia do novo coronavírus e em cumprimento às diversas determinações legais das esferas Federal e Estadual, bem como às diretrizes da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. As vagas no Concurso Prefeitura de Nova Monte são para cargos de todos os níveis de escolaridade, para atuarem em regime de trabalho de 30 a 40 horas semanais, com vencimentos entre R$ 1.250,10 e R$ 13.669,35. oncurso Prefeitura de Nova Monte Verde: cargos em disputa* Nível fundamental: Motorista, Motorista de Ambulância e Motorista de Transporte Escolar;

Nível médio: Fiscal de Obras e Postura, Auxiliar de Consultório Odontológico e Fiscal de Vigilância Sanitária;

Nível médio técnico: Técnico em Enfermagem;

Nível superior: Analista de Compras e Licitação, Analista Fiscal de Tributos Municipais, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Odontólogo, Procurador Municipal, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Matemática e Professor de Pedagogia. *Os requisitos para o cargo de Professor Educação Física mudaram, conforme retificação divulgada no site da organizadora. Os interessados no cargo devem ter curso de graduação/bacharelado em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF. Etapas classificatórias O concurso Prefeitura de Nova Monte Verde - MT será composto pelas seguintes fases: Provas objetivas para todos os candidatos;

Provas práticas para os inscritos nos cargos de Motorista, Motorista de Ambulância e Motorista de Transporte Escolar. Elas provavelmente devem ser aplicadas no mesmo dia das provas objetivas, mas em período vespertino. Somente serão classificados nessa etapa aqueles que alcançarem pelo menos 50% de aproveitamento;

Provas de títulos aos inscritos nos cargos de nível superior (valor máximo de 3,0 pontos). Provas objetivas Confira a estrutura geral das provas objetivas: Disciplina Número de questões Peso Valor Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 Matemática 05 2,0 10,0 Conhecimentos Gerais 10 1,0 10,0 Específica 15 4,0 60,0 Total: 40 - 100,0 Somente serão classificados aqueles que alcançarem pelo menos 50% de aproveitamento no total de pontos. Prova de títulos para inscritos de nível superior Reunidas em envelope lacrado, as cópias autenticadas dos diplomas devem ser entregues no mesmo dia e local das provas objetivas. Também devem constar, no mesmo envelope, o requerimento de pontuação dos títulos (vide modelo nos anexos do edital) e as cópias autenticadas dos documentos pessoais (CPF e RG). Confira os critérios que devem ser adotados pelos avaliadores no momento de atribuir nota aos candidatos (valor máximo de 3,0 pontos): Título na área Valor máximo Pós-Graduação 2,0 Mestrado 2,5 Doutorado 3,0 Validade O concurso terá dois anos de validade, contando a partir de sua homologação.

