Cidade 10/07/2020 06:06 Só Notícias Apostadores no Nortão e Cuiabá acertam 5 números da Mega-Sena e ganham mais de R$ 31 mil As duas apostas ‘sortudas’ foram feitas em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop) e em Cuiabá. Ambas acertaram 5 números e ganharam mais de R$ 31,9 mil. Outras 80 apostas também ganharam o mesmo valor. Os números sorteados foram 10,22, 23, 37, 53, 60. Como não teve vencedor do prêmio principal, o próximo sorteio será no sábado e tem estimativa de R$ 40 milhões. Consta ainda no relatório da Caixa Econômica Federal, que os apostadores que a Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangara da Serra, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Rica, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Campo Verde, Cuiabá, Guiratinga, Jaciara, Jangada, Juara, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Mirassol D’oeste, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Paranaíta, Pedra Preta, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Poxoréo, Primavera do Leste, Ribeiraozinho, Rondonópolis, São José do Xingu, que acertaram a quadra e também ganharam mais de R$ 726. No mês passado, conforme Só Notícias já informou, o sortudo ou sortuda de Itaúba (104 quilômetros de Sinop) ganhou, ontem, R$ 45,6 mil Mega-Sena. Também teve uma aposta feita em Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá) que ganhou mais de R$ 105, 1 mil ao acertar cinco números do concurso 2.267 Outras 33 apostas vão receber o mesmo valor.

