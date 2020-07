Cidade 11/07/2020 05:13 Conheça os vencedores do Circuito Nelore de Qualidade 2020 em Alta Floresta Foto: Divulgação Entre os dias 06 e 07 de julho, a unidade Friboi de Alta Floresta-MT recebeu pela primeira vez uma etapa do Circuito Nelore de Qualidade. O gerente de originação da unidade, Adriano Guimarães, o Tatinha, participou do Giro do Boi desta sexta-feira, 10, para revelar os vencedores da etapa. “Foi o primeiro circuito realizado aqui em Alta Floresta e, por ser o primeiro ano, eu vou falar para vocês, o pessoal do Brasil todo ‘amarra as carça’ que o pessoal tá firme aqui”, brincou. A 1ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade da história da Friboi de Alta Floresta reuniu 514 cabeças de 7 pecuaristas para julgamento. Veja a lista dos campeões: Categoria carcaças de fêmeas

Medalha de ouro: Fazenda Santa Maria, em Alta Floresta-MT, do pecuarista Juliano Beraldo de Andrade. Categoria carcaças de machos

Medalha de ouro: Fazenda Polizel, em Novo Mundo-MT, do pecuarista Paulo Prudente Polizel;

Medalha de prata: Fazenda Umuarama, em Paranaíta-MT, do pecuarista Oliveira Ferreira Barbosa

Medalha de bronze: Fazenda Lagoa da Mata, em Carlinda-MT, do pecuarista Antônio Donizete Aguilera.

