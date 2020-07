Cidade 21/07/2020 06:25 Redação I Nativa News IEL abre cadastro para 280 oportunidades de emprego; Vagas para Alta Floresta Foto: Reprodução O Instituto Euvaldo Lodi (IEL MT) está com 280 vagas de emprego abertas em diversas cidades de Mato Grosso. Há vagas, como a de Analista de B.I, que o salário pode chegar a R$ 5 mil. Para concorrer, basta cadastrar o currículo gratuitamente no site www.ielmt.ind.br. Há 24 vagas para profissionais de Enfermagem para Cuiabá. É necessário ter o Ensino Superior completo e experiência na função. É necessário ter registro no Conselho de Classe e desejável ter especialização em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), habilitação em UTI adulto, pediátrico ou neonatal (de acordo com a área de atuação). Entre os benefícios, há insalubridade, vale-alimentação e vale-transporte. Também estão abertas 20 oportunidades para Operador de Empilhadeira na capital. É preciso ter concluído o Ensino Médio e ter experiência na função. A vaga requer habilitação (CNH), curso de Operador de Empilhadeira e conhecimento básico em informática. O Banco de Empregos do IEL MT está com vaga de trabalho nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Canarana, Cuiabá, Juína, Lucas do Rio Verde, Nobres, Rondonópolis, Rosário Oeste, Poconé, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. O cadastro do currículo é feito totalmente online e de forma gratuita, diretamente no site . Empresas interessadas em divulgar oportunidades de trabalho no Banco de Empregos do IEL MT podem entrar em contato pelo telefone (65) 3611-1549.

Veja também sobre Instituto Euvaldo Lodi IEL oportunidades de emprego Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Cidade