Comarca de Nova Canaã do Norte retoma atividades presenciais no dia 27 de forma gradual

A Comarca de Nova Canaã do Norte retoma as atividades presenciais, no dia 27 de julho (segunda-feira), obedecendo às regras estipuladas no Plano de Retorno Programado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, composto por cinco fases. Nova Canaã do Norte e mais 25 outras comarcas fazem parte das unidades classificadas pela Secretaria Estadual de Saúdo, no Boletim Epidemiológico, número 130, como risco “baixo” e “moderado”.

Mesmo com o retorno das atividades presenciais, autorizado pelo presidente do TJMT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, os prazos processuais em processos físicos e híbridos continuam suspensos, isso porque nesse primeiro momento o acesso ao Fórum de Nova Canaã do Norte só será permitido aos magistrados, servidores e colaboradores (estagiários, terceirizados e credenciados), no horário das 13h às 19h.

As demais etapas do Plano de Retorno Programado serão iniciadas no prazo e nas formas definidas pela Presidência do Poder Judiciário e pela Corregedoria-Geral da Justiça, conforme prevê a Portaria-Conjunta 428/2020, ressalvando que a progressão só será possível se não houver agravamento da classificação do risco epidemiológico para “alto” ou “muito alto” em Nova Canaã do Norte como nas demais unidades que retornarão na segunda-feira.