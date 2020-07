Aprovados no último concurso Seduc MT cobram nomeação

Aprovados dentro das vagas para cadastro de reserva do último edital do concurso Seduc MT (Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso), realizado em 2017, foram à Assembleia do estado nesta terça-feira (21/7) reinvidicar as nomeações.

A comissão criada pelos aprovados alega que há mais de mil vagas disponíveis e solicitam preencher seus respectivos cargos.

Segundo a secretária de educação, Marioneide Kliemaschewsk, atualmente cerca de 1.400 cargos vagos para professores na área urbana e 837 classificados, porém, destes, apenas 507 estão aptos por polo.

Ainda de acordo com a gestora, em nota publicada pela Assembleia, será apresentado ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça, no próximo dia 30, um cronograma de ações e prazos que serão executados pela Seduc para redução do número de contratos temporários, bem como uma prestação de contas do que já vem sendo feito.

“Também é objetivo nosso que o mais breve possível tenhamos professores efetivos, mas não tenho hoje como dar um prazo para essas nomeações, porque dependo do MP e do TJ”, frisou.

O edital do concurso Seduc MT teve o seu prazo de validade prorrogado por mais dois anos contados a partir do dia 1 de fevereiro de 2020.

Concurso Seduc MT: edital ofertou mais de 5 mil vagas

O certame foi organizado pela banca IBFC. Ao todo, foram 5.748 vagas disponíveis, sendo:

3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica;

1.496 para Apoio Administrativo Educacional (AAE);

928 para Técnico Administrativo Educacional (TAE); e

cadastro de reserva de 50% do total de vagas.

Os salários iniciais eram de R$ 3.640,34 (professor), R$ 1.456,11 (TAE) e R$ 1.167,12 (AAE), todos para 30 horas semanais. Os candidatos foram avaliados por meio de quatro etapas.

A primeira fase foi composta por uma prova objetiva de múltipla escolha, com 70 questões, e a segunda fase por uma redação e uma prova dissertativa com quatro questões, sendo três da disciplina específica e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os classificados para a terceira fase realizaram uma avaliação didática com apresentação de uma aula na área específica de atuação. A quarta e última fase foi a de avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Os candidatos a TAE realizaram, na primeira fase, uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e na segunda, redação e prova dissertativa também com quatro questões, sendo três da disciplina específica a que concorre a uma vaga, e uma relativa às políticas públicas de educação.

As avaliações foram aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra.