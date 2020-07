Cidade 25/07/2020 05:29 Raquel Teixeira/Polícia Civil-MT PREÇOS ABUSIVOS: Dezesseis estabelecimentos já foram vistoriados em ação da Polícia Civil e Procon estadual Foto: Divulgação Mais uma farmácia de Cuiabá passou por fiscalização conjunta nesta sexta-feira (24) realizada pela Polícia Civil e Procon estadual para apurar possíveis práticas de preços abusivos de produtos, especialmente os mais procurados pelos consumidores desde que a pandemia do novo coronavírus teve início. De acordo com o delegado responsável pela Equipe Especial da Polícia Civil, Rodrigo Azem Buchdid, a fiscalização desta vez teve foco em medicamentos como anticoagulantes, corticoides e antibióticos, que estão recebendo denúncia de aumento de preços. Durante a fiscalização, que conta com equipes da Delegacia do Consumidor e do Procon, são vistoriados os preços praticados pelo estabelecimento e checadas as notas de compras dos fabricantes para comparação entre os valores praticados. A operação, que começou no mês de maio, vem percorrendo segmentos comerciais como supermercados e farmácias para avaliar o aumento de preço e outros aspectos relacionados aos produtos mais procurados durante a pandemia. Até agora foram fiscalizados 16 farmácias, distribuidoras de medicamentos e equipamentos hospitalares e supermercados. A ação de fiscalização é realizada semanalmente em estabelecimentos de diversos segmentos como farmácias, supermercados, postos de combustíveis e distribuidoras. Participaram dos trabalhos, policiais da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e da Equipe Especial junto aos agentes do Procon Estadual.

