Cidade 27/07/2020 17:38 Thalyta Amaral/Gazeta Digital MT fica em último no ranking de transparência da covid-19 Foto: Divulgação Mato Grosso continua na última posição do ranking de transparência da covid-19, da Open Knowledge Brasil, que avalia dados e informações relativos á pandemia do novo coronavírus publicados pela União e os Estados em seus portais oficiais. Com nota 30, o Estado tem nível de transparência baixo, único com nota abaixo de 39 no ranking. A última avaliação foi realizada em 22 de julho e entre os principais problemas na composição da nota do Estado estão a falta ou pouca disponibilidade de informações sobre a série histórica da covid-19, doenças preexistentes dos contaminados, pandemia nas etnias indígenas, profissionais de saúde infectados, testes disponíveis, capacidade de testagem, entre outros. Em Mato Grosso foram utilizados os dados disponíveis nos sites das secretarias de Saúde e Segurança Pública, além das redes sociais do governo. Na avaliação feita sobre a transparência em 8 de julho, o Estado ficou também em último lugar, porém, atingiu pontuação 33. Já em 22 de julho, foram 30 pontos, estando entre os 3 estados que tiveram nota menor na segunda avaliação. Na comparação entre os estados, lideram o ranking Espírito Santo e Rondônia, ambos com 100 pontos. Em segundo lugar estão Amazonas e Mato Grosso do Sul, com 97 pontos cada. Na outra ponta do ranking, os últimos colocados são o Piauí, com nota 60, e Roraima, com 57 pontos, nota ainda assim bem superior a Mato Grosso, que teve 30 pontos.

Veja também sobre transparência ranking Mato Grosso Voltar + Cidade