Cidade 28/07/2020 05:39 Reuters Samsung Electronics participa de protesto no plano de terceirização de chips da Intel Foto: REUTERS / Beawiharta As ações da Samsung Electronics ( 005930.KS ) reuniram-se na terça-feira, juntando-se a sua maior rival TSMC ( 2330.TW ), impulsionado por expectativas crescentes de que os fabricantes de chips podem beneficiar da Intel Corp ( INTC.O plano) para terceirizar mais fabricação de chips.

As ações da Samsung Electronics subiram 5,8% em um ponto ao nível mais alto em cerca de cinco meses e estavam no caminho de terminar em alta pela terceira sessão consecutiva.

A Intel disse na quinta-feira que sua nova tecnologia de chips de 7 nanômetros está seis meses atrasada e que consideraria desenvolver mais trabalho para fundições externas de semicondutores. O fabricante de chips dos EUA também disse na segunda-feira que seu diretor de engenharia havia deixado a empresa.

"A Samsung pode se beneficiar, pois a Intel terceirizará mais fabricação de chips", disse o analista da Nomura, CW Chung.

"O negócio de fundição representa uma pequena parte da receita total da Samsung, mas isso não significa que o setor de fundição seja pequeno."

As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) também estenderam ganhos na terça-feira, saltando 5% depois de atingir um recorde na segunda-feira devido aos problemas da Intel. Com um valor de mercado de 11,66 trilhões de dólares em Taiwan (US $ 398 bilhões), a TSMC possui uma maior capitalização de mercado que a Samsung Electronics, uma gigante de tecnologia diversificada que está avaliada em 369,18 trilhões de won a partir de terça-feira. ($ 1 = 1.193.5600 won)

A Samsung Electronics está assumindo a TSMC no negócio de fabricação de contratos de chips, anunciando no ano passado um plano de investir 133 trilhões de won (111,43 bilhões de dólares) em chips sem memória até 2030.

A Samsung, maior fabricante de chips de memória do mundo, também fabrica displays, smartphones e TVs, entre outros.

