Cidade 29/07/2020 05:03 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Serviços mais procurados no Detran-MT estão disponíveis online Foto por: Assessoria MT Dois dos serviços mais procurados da área de Veículos e Habilitação no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) estão disponíveis de forma online para o cidadão: o Licenciamento Anual do veículo e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na área de Veículos, o serviço de Licenciamento Anual representa 45% da demanda da Diretoria, se comparado aos demais serviços como vistoria veicular, emplacamento, transferência de propriedade, comunicação de venda e outros. Já na Diretoria de Habilitação, o serviço de renovação da CNH corresponde a 66% da demanda, dentre os serviços de primeira habilitação, mudança de categoria, segunda via de CNH, Permissão Internacional para Dirigir (PID), troca da CNH provisória para a definitiva, e demais serviços. Conforme o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o foco da atual gestão é modernizar todos os procedimentos da Autarquia com o objetivo de facilitar a vida do cidadão e levar serviços de agilidade e qualidade aos usuários. Saiba como realizar a impressão do Licenciamento Anual do Veículo e a renovação da CNH de forma online: Licenciamento em papel A4 O proprietário do veículo, após quitar todos os débitos (IPVA, Taxa de Licenciamento, Seguro DPVAT, dívida ativa e possíveis multas), deve acessar o site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) e digitar os dados do veículo, como placa e Renavam, na opção “Consulte Seu Veículo”. Na sequência, vai abrir uma página contendo todas as informações do veículo e a opção “Clique Aqui para Imprimir o CRLV Digital”. Ao clicar, o modelo para impressão A4 irá aparecer na tela para impressão. O procedimento pode ser feito em qualquer lugar em que o cidadão tiver acesso à internet e impressora. A nova versão do Licenciamento está disponível no site do Detran-MT e tem caráter definitivo. O conhecido “verdinho” não será mais impresso em papel moeda pela Autarquia no Estado, sendo disponível apenas esse novo modelo do documento. Segurança do documento Os proprietários de veículos podem ficar tranquilos quanto à autenticidade do novo modelo do documento, uma vez que este tem o mesmo valor jurídico e a segurança garantida por QR Code, que está ligado a base nacional de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Ou seja, o cidadão ao ser parado em alguma fiscalização de trânsito poderá apresentar o documento com tranquilidade, pois o mesmo será aceito pelo agente de trânsito, que irá checar a veracidade do documento através do QR Code. Segunda via Com o documento impresso em papel A4 não será mais necessário pedir a segunda via do Licenciamento. Caso o proprietário do veículo tenha sofrido extravio, furto ou roubo do documento, basta imprimir a segunda via em qualquer lugar em que tenha acesso à internet e impressora, sem custos adicionais. Renovação online da CNH Há pouco mais de um mês o Governo do Estado também disponibilizou o serviço de renovação online da CNH através do aplicativo MT Cidadão. O cidadão, além de fazer todo o procedimento pelo aplicativo, ainda tem a opção de receber o seu novo documento através dos Correios. Para abrir o processo de renovação de CNH pelo aplicativo o condutor não poderá possuir impedimentos e/ou bloqueios em sua CNH, bem como estar dentro de um prazo máximo de 180 dias próximo ao vencimento do documento. Como renovar Para realizar o serviço, o cidadão deve entrar na loja playstore da Google e procurar pelo aplicativo MT Cidadão. Após baixar e fazer o cadastro, o usuário deve acessar a sua conta, ir em “Meus Documentos” depois em “CNH” e irá aparecer seu nome, categoria da sua CNH, validade, número de registro e quantidade de pontos. Logo abaixo, na guia “Solicitações”, deverá escolher a opção desejada, no caso específico, “Renovação da CNH”. Ao clicar em "Renovação", deve conferir seus dados, escolher a unidade do Detran-MT para abrir o processo de renovação e se deseja pegar a CNH na unidade escolhida ou receber pelos correios. O aproveitamento da imagem será feito automaticamente. Após confirmação, será aberto um campo para a emissão do boleto para pagamento da taxa de renovação da CNH, que é de R$ 132,36. Com o pagamento da taxa o condutor deverá comparecer a Clínica Médica indicada no RENACH para realizar os procedimentos do exame de aptidão física e mental. No próprio aplicativo MT Cidadão o condutor poderá consultar o status de auditoria e emissão da sua CNH e aguardar a entrega pelos correios, caso tenha optado pelo o envio do documento em casa.

