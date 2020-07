Cidade 29/07/2020 05:11 IFMT Alta Floresta: Parceria garante testagem em massa do COVID 19 para população quilombola do Distrito do Chumbo em Poconé Foto: Reprodução Uma parceria envolvendo: Instituto Federal de Mato Grosso, por meio do Campus Alta Floresta; Secretaria-adjunta de Direitos Humanos-MT; Ouvidoria da Defensoria Pública-MT; Secretaria de Igualdade Racial-MT e Prefeitura de Poconé, através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, garantiu a realização de uma testagem em massa para o novo coronavirus (COVID-19) aos moradores do distrito de Nossa Senhora Aparecida do Chumbo. Na ação, feita na manhã desta terça-feira (28/07),exclusivamente, para a comunidade quilombola, o Campus Alta Floresta disponibilizou mais de 200 testes (SWAB) para que os profissionais da Unidade Básica de Saúde local realizassem a coleta das amostras, na qual, possibilita o diagnóstico precoce da doença nas pessoas que apresentam algum tipo de sintoma e ainda não sabem se estão infectadas. A estratégia oportuniza ao paciente mais chances de cura, pois o tratamento poderá ser iniciado de forma imediata com a disponibilização gratuita do Kit Covid mediante receituário médico. Os resultados dos exames deverão ser emitidos ainda nesta semana. Na oportunidade, também foram distribuídos, gratuitamente, máscaras de proteção facial e álcool em gel 70% (doado pelo IFMT - Campos Alta Floresta) para cerca dos 100 moradores atendidos somente na manhã desse dia.

