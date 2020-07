Cidade 30/07/2020 08:26 Banco Central lançará cédula de R$ 200 com lobo-guará como personagem O BC (Banco Central) anunciou nesta quarta-feira (29) que vai lançar a nota de R$ 200 no final do mês de agosto. O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou a nova cédula, que terá como personagem o lobo-guará, animal da flora brasileira ameaçado de extinção. A previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 ainda neste ano com um custo de R$ 113,4 milhões. De acordo com o BC, o valor de circulação de nova nota será de, aproximadamente, US$ 39. O tamanho da nova cédula e os demais elementos de segurança só serão revelados no dia do lançamento oficial da nota. “Essa é uma boa pratica internacional de bancos centrais, tendo em vista questões de segurança”, afirmou a diretora de administração do BC, Carolina de Assis Barros. Ela garante que a nota terá "elementos robustos de segurança". “As cédulas estão em fase final de teste e não entram em circulação de uma vez só. O Banco Central observa a demanda por numerário e vai colocando o dinheiro em circulação à medida em que a demanda se faz presente”, disse Carolina. Atualmente há notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. O real tem duas famílias de notas, ambas igualmente válidas. A segunda família foi criada para agregar elementos gráficos e elementos antifalsificação mais modernos. A diretora do BC nega que colocação da nova cédula no mercado esteja relacionada com uma perspectiva de desvalorização do real. “Nós estamos em um país que se vale do sistema de metas para o combate à inflação. Neste momento, nossa inflação é baixa, estável e nossas expectativas estão ancoradas. O que a gente tem é somente uma ação preventiva”, analisou. O BC vem recolhendo as notas da primeira família conforme sofrem desgaste e, assim, gradativamente, as notas da segunda família se tornam predominantes. As cédulas são caracterizadas por exibir a efígie da República de um lado e animais da fauna nacional de outro. A diretora de administração do BC explica que a escolha do lobo-guará para ilustrar as cédulas de R$ 200 foi escolhido a partir da mesma pesquisa conduzida em 2001 que determinou a escolha da tartaruga marinha para as cédulas de R$ 2 e do mico-leão-dourado para as de R$ 20. "O terceiro animal mais votado foi o lobo-guará", revelou Carolina. A primeira família do real foi lançada em 1994, ao substituir o cruzeiro real. A segunda família, lançada em 2010, representa a evolução do real.

