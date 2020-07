Fávaro recebe demandas de Nova Bandeirantes

Presidente da Câmara Municipal destacou necessidade de melhorias para escoamento da produção da agricultura familiar

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) recebeu as demandas de Nova Bandeirantes para melhoria no escoamento da produção da região. O presidente da Câmara Municipal, César Augusto Perigo (MDB), e o vereador Marino Francisco Domingues (MDB) se reuniram com o parlamentar nesta segunda-feira (27) e apresentaram as dificuldades do município.

Entre as principais demandas apresentadas pelos vereadores estão a aquisição de patrulha mecanizada para atender o município, gestão para a pavimentação da MT-208, que liga Japuranã à balsa do Rio Juruena e a liberação de recursos para a recuperação da estrada da Cordilheira, no trecho de 110 km que vai de Juruena a Juara, passando pelo assentamento da Vila Paraíso.

De acordo com os vereadores, na época das chuvas, os motoristas que trafegam pela estrada da Cordilheira sofrem com os atoleiros, já, durante a seca, a poeira dificulta a trafegabilidade, fazendo com que os veículos quebrem constantemente.

Na região são produzidos pelos assentamentos e agricultura familiar, principalmente, leite e gado de corte.