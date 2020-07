Cidade 31/07/2020 05:29 G1MT Falso médico é preso em Cuiabá após aplicar golpe em família e diz que comprou diploma por R$ 400 Um falso médico foi preso nessa quarta-feira (29) em Cuiabá por estelionato, exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que informou que havia caído em um golpe aplicado pelo falso médico. Ela contou que participou, junto com outros familiares, de um procedimento com coleta de sangue, que foi pago. Desconfiada, a mulher pesquisou sobre a procedência do suspeito e descobriu passagens criminais por estelionato. Desde então, ela passou a gravar as conversas e durante uma situação, acionou a PM. Durante a abordagem, o suspeito confessou não ser médico e sim farmacêutico e disse que todos os exames realizados eram falsos. Na caminhonete dele, os militares encontraram luvas, seringas, tesouras e algodão que ele alegou ter comprado em uma farmácia para aplicar o golpe. Na delegacia, foram descobertos 10 registros pelo mesmo motivo. Referente à carteira de médico, o homem disse que era falsa e teria pagado R$ 400.

