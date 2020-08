Cidade 05/08/2020 11:53 Nortão Online Carro de família que seguia para Paranaíta tem princípio de incêndio em Colíder Foto: Nortão Online O carro de uma família bastante humilde que estava transitando de Sinop para Paranaíta, pegou fogo na noite de ontem, terça-feira (04) em Colíder, nas proximidades do hotel das Palmeiras. O carro é um Corcel II 1984, marrom, com placas de Alta Floresta-MT, estava lotado com a mudança da família, um casal e um bebê de apenas 30 dias de vida. O veículo acabou apresentando problemas quando passava por Colíder e teve princípio de incêndio no compartimento do motor. O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência e sensibilizados com a situação da família, providenciaram um hotel para eles passarem a noite. Hoje, será buscado auxílio para comprar as passagens para o casal seguir viagem para Paranaíta. O carro com a mudança foi recolhido para o pátio da Guarda Municipal até encontrar um meio de enviar ao município de Paranaita, vale ressaltar que o veículo está apenas guardado no pátio. Os agentes estão solicitando o apoio da população de Colíder no sentido de achar alguém que faça o frete voluntário da mudança até Paranaíta. “A situação da família é bem triste e contamos com a colaboração da população para indicar alguém que esteja indo para lá para levar a mudança, não é muita coisa. O casal nós vamos dar um jeito de pagar as passagens”, disse o agente Tizzo. Quem puder ajudar, deve procurar a Guarda Municipal.

Veja também sobre Paranaíta Colíder princípio de incêndio incêndio Carro família Mato Grosso Rodovia MT Voltar + Cidade