Iguá, controladora da Águas Alta Floresta, completa três anos pronta para impulsionar movimento de transformação do saneamento

A Iguá Saneamento, controladora da Águas Alta Floresta, comemora três anos e se prepara para uma nova fase de transformações e crescimento. A companhia, que gere 18 operações e beneficia mais de seis milhões de clientes em cinco estados, marca esse importante momento com a chegada no novo CEO, Carlos Brandão, e uma agenda ambiciosa de crescimento. “Há três anos a Iguá atua com o propósito de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil, agora vamos acelerar o ritmo para também posicionar a empresa como a melhor plataforma de expansão e desenvolvimento do setor”, explica Brandão.

Em Alta Floresta, a Iguá Saneamento atua na captação e tratamento da água que abastece todo o município e beneficia mais de 51 mil pessoas, por meio de concessão plena. Além da prestação do serviço, a empresa atua junto à comunidade com ações que repercutem em benefícios sociais, educacionais e ambientais, como a entrega de sabonetes para auxiliar ao combate à pandemia, incluindo ação de conscientização em barreira sanitária e o Projeto Adote uma Nascente.

Investimentos

Com a reestruturação, a Iguá atingiu receita líquida de R$ 887 milhões1 e EBITDA de R$ 298 milhões, um crescimento 66%2 desde março de 2017. Os investimentos no período somam R$ 752 milhões. Desde a sua criação, a Iguá já entregou cinco Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), duas Estações de Tratamento de Água (ETA), 31 estações elevatórias e 12 reservatórios de água. Apenas em 2019, foram implantados 93 km da rede de água e 300 km da rede de esgoto. Ao longo de seus três primeiros anos, a empresa investiu aproximadamente R$ 900 milhões em serviços às populações atendidas por suas operações.

Ao longo desses 3 anos, a Águas Alta Floresta investiu mais de R$ 4,9 milhões na cidade. Os recursos foram destinados à implantação de georreferenciamento e modelagem hidráulica dos sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, melhorias de automação das unidades, modernização no sistema de tratamento de água e em seu laboratório de análises com a aquisição de novos equipamentos, implementou geradores de energia, construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Almeida Prado, obra que beneficia mais de 4 mil moradores do bairro, dentre outras. Essas melhorias e avanços garantem a entrega de nossos serviços, fortalecendo seu compromisso com a eficiência, segurança e qualidade.

Inovação no saneamento

Em um setor com desafios ainda básicos, a Iguá se diferencia por sua visão estratégica de inovação, caminho que a companhia acredita ser primário para a solução de velhos problemas e para a evolução do saneamento. A Iguá foi pioneira na aproximação do setor com o ecossistema de startups, por meio do projeto Iguá Lab. Em 2020, o programa será ampliado e lançado em um novo formato. A companhia vem empregando tecnologias intersetoriais, pioneiras no saneamento, em suas operações para melhorar a eficiência operacional. Entre elas, merecem destaque: a instalação de um secador térmico de lodo movido a vapor gerado por biomassa, com capacidade de 6,8 mil quilos/hora, que aprimora a gestão do resíduo gerado pelo processo de tratamento de água; a utilização de materiais modulares a base de aço e carbono para a expansão das redes, que tornam a instalação até 30% mais barata e até 50% mais rápida e a implementação do processo de construção modular em estações de tratamento que em Paranaguá, por exemplo, proporcionou a antecipação do início de operação de uma estação de tratamento de esgoto em 18 meses.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.