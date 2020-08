Cidade 07/08/2020 05:51 Renata Prata Sema/MT Com auxílio de satélite, fiscalização da SEMA de Alta Floresta e Polícia Civil embarga garimpo ilegal em Apiacás Foto: Sema/MT Uma operação integrada entre a Unidade Desconcentrada da Secretaria de Meio Ambiente de Alta Floresta e Polícia Civil no município de Apiacás embargou um garimpo ilegal e apreendeu uma escavadeira hidráulica e quatro motores. Cinco pessoas foram presas em flagrante. A Fiscalização na região está sendo realizada desde o início da semana devido aos alertas emitidos pela Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal que utiliza Imagens de Satélite Planet. Um dos alertas indicava o desmatamento e foi verificado in loco que era uma área de garimpo. A equipe de fiscalização aplicou uma multa de R$ 100 mil por atividade de empreendimento poluidor sem possuir licença do órgão ambiental. A multa pelo desmate ainda será aplicada pela equipe que se encontra em campo. Os equipamentos foram removidos do local e depositados no pátio da prefeitura de Apiacás. Tolerância Zero O combate ao desmatamento ilegal faz parte da política pública do Governo do Estado de Mato Grosso de tolerância zero para crimes ambientais. A meta é que por meio da fiscalização em campo e da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal que utiliza Imagens de Satélite Planet a pasta possa agir de forma preventiva, minimizando os danos e aumentando a celeridade na resposta. O diretor da Unidade Desconcentrada (DUD) de Alta Floresta, Vinicius Rezek, destacou que a Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal que utiliza Imagens de Satélite Planet permitiu que a fiscalização nas regionais da Sema ficasse mais eficientes “É muito importante para acompanharmos em tempo real com imagens atualizadas. Com os alertas gerados pela ferramenta cruzamos com as informações que temos no banco de dados da secretaria. As imagens por satélites nos auxiliam muito”.

