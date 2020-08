PDT promove formação online de pré-candidatos para eleições em MT

Com a aproximação do período eleitoral, o diretório estadual do PDT Mato Grosso passou a promover lives de formação para pré-candidatos nas eleições municipais 2020, visando a qualificação em diversos aspectos que envolvem as campanhas eleitorais.

A próxima live de formação será nesta terça-feira (11) às 19h e abordará o Planejamento de Campanha Eleitoral. Entre os convidados, está o vereador por Cuiabá, Lilo Pinheiro, a vereadora de Alta Floresta, Elisa Gomes, e o Deputado Estadual Allan Kardec.

O programa de formação eleitoral online iniciou em julho, debatendo aspectos jurídicos na pré-campanha, com esclarecimentos daquilo que é permitido e proibido aos pré-candidatos nesse período. A palestra foi proferida por Rodrigo Cyrineu, advogado , mestre em direito constitucional e especialista em direito eleitoral.

Na sequência, foi a vez do jornalista e publicitário Ahmad Jarrah e do assessor Jan Moura abordarem o marketing e a comunicação eleitoral, desde a pré-campanha, passando pelo planejamento estratégico até a utilização de mídias convencionais e digitais.

Uma das dificuldades apontadas pelos pré-candidatos foi a contabilidade eleitoral, também tema de uma das lives de formação, com a participação do contabilista eleitoral Fabio Luiz Spadrizani e da cientista social e contabilista Miriam Calazans, que falaram sobre questões relacionadas à arrecadação de campanha, controle de gastos e prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Uma das formações mais esperadas foi a que abordou o Plano de Governo, documento primordial e obrigatório para candidatos aos cargos majoritários, no caso das eleições municipais, os prefeitos. Nesta formação, a transmissão contou com Catiane Cardoso, advogada do PDT de Comodoro, Nabson Nattan, do PDT de Guarantã do Norte e Jalme Junior, mestre em Geografia e membro do PDT Várzea Grande.

As transmissões voltadas à formação dos pré-candidatos contam com apoio e participação do presidente do diretório estadual do PDT Mato Grosso, Deputado Estadual Allan Kardec. Para ele, “esse método de formação foi escolhido pela circunstância de distanciamento social imposto pela pandemia, mas acabou dando muito certo. Nas nossas lives, já somamos milhares de visualizações e disponibilizamos o conteúdo de maneira aberta e gratuita para posterior consulta para todos os pré-candidatos, não somente do PDT”, destaca Allan.

Pandemia torna campanha eleitoral ainda mais digital

Além de mudar as datas das eleições municipais deste ano, a pandemia da Covid-19 também está mudando o formato das campanhas eleitorais. Com a impossibilidade do corpo-a-corpo, imposto pelo distanciamento social, a importância da internet e das redes sociais na campanha crescem exponencialmente.

Todos os candidatos estão migrando suas pré-campanhas para as redes sociais, mas não é apenas a presença digital que conta. “É fundamental oferecer conteúdo de qualidade, que garanta a diversidade, e apresente um diferencial para o eleitor, e é isso que estamos buscando para nossa chapa de pré-candidatos, por meio do nosso programa de formação digital”, finaliza Kardec.