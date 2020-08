Cidade 11/08/2020 10:52 Assessoria de Imprensa PRF apreende carga de madeira ilegal em Sorriso Foto: Divulgação Ontem, segunda (10), uma fiscalização realizada no km 733.0 da BR 163, no município de Sorriso/MT, abordou o veículo VOLVO/FH12 380, cor vermelha. O qual carregava madeiras de variados perfis. Ao analisar a Guia Florestal entregue pelo motorista de 39 anos, foi observado que os perfis de madeira (processada: serrada em bruto) descritos (tábua e prancha), não condiziam com os que estavam sendo efetivamente transportados no caminhão, tendo em vista que, além daqueles, havia também os perfis Viga, Pranchão e Caibro. Diante dos fatos, foi colhido o termo de compromisso de comparecimento em audiência, sendo lavrado o respectivo TCO na qualificação de AUTOR de Transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, conforme apurado.

Voltar + Cidade