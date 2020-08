Cidade 13/08/2020 05:24 Confinamento de gado em MT deve passar dos 640 mil Foto: Divulgação A previsão para confinamento de Mato Grosso mostra uma leve recuperação no 2º levantamento das intenções de confinamento feitas pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imes). De acordo com o documento, ocorreu aumento de 11% em relação a primeira pesquisa na quantidade de cabeças que poderão ser confinadas em 2020. O total deve ultrapassar os 640 mil bovinos. Mesmo que o valor seja menor que o verificado no ano passado, o aumento mostra uma recuperação da confiança do setor produtivo na economia. “Muitos dos números apresentados pela pecuária, como o das intenções de confinamento, mostram que temos um papel essencial na recuperação econômica pós-pandemia; e quando falamos em confinamento ele é uma importante ferramenta estratégica para intensificar a produção pecuária e manter o abastecimento”, explica o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Oswaldo Ribeiro. “O confinamento reduz o tempo de permanência dos animais na fazenda, aumenta o giro, o que acaba por dar um melhor acabamento nas carcaças, além de aliviar as pastagens nas épocas de seca, que é ´o momento que vivemos agora”, completa o pecuarista. A análise feita pelo Imea aponta que além da menor disponibilidade de bovinos em 2020, o gap de animais do primeiro ciclo, quando geralmente há bons volumes de gado na entrada da seca, permitiu a valorização da arroba e animou alguns confinadores. No entanto, foi observado que nem todos conseguiram mudar de estratégia a curto prazo, uma vez que a maior parte dos incrementos foi dos grandes confinadores.

