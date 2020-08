Cidade 13/08/2020 12:05 R7 China detecta amostra de coronavírus em pedaços de frango importados do Brasil Reprodução Traços do novo coronavírus foram encontrados em um carregamento de pedaços de frango congelados exportados do Brasil para a China, informaram nesta quinta-feira (13) autoridades da cidade de Shenzen. Uma amostra retirada da superfície de asas de frango congeladas produzidas em Santa Catarina deu positivo para o vírus. As autoridades de saúde de Shenzhen rastrearam e testaram todas as pessoas que podem ter entrado em contato com produtos alimentícios potencialmente contaminados, e todos os resultados foram negativos, disse o aviso da cidade. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma ser extremamente baixo o risco de alguém se contaminar com o novo coronavírus pela ingestão de alimentos ou mesmo pelo contato com embalagens contaminadas. Ainda assim, autoridades sanitárias da China pedem cuidado redobrado da população ao comprar e consumir produtos congelados vindos de outros países. Antes da carne de frango brasileira contaminada, embalagens de camarão importadas do Equador já haviam apresentado resultado positivo em testes de detecção do novo coronavírus. Camarão do Equador Nos últimos dias, testes em embalagens de camarão congelado equatoriano deram resultado positivo para o vírus em pelo menos três cidades chinesas — Yantai, Wuhu e Xi'an. O governo chinês chegou a suspender as importações de camarão feitas por três empresas equatorianas. Duas delas já foram revistas, mas uma ainda segue pendente de autorização para retomar atividades. De acordo com autoridades do Equador, as vendas de camarão para o mercado chinês chegaram a cair cerca de 12% entre junho e julho, após os alertas de contaminação por coronavírus. A China chegou a levantar a hipótese de que o surto de coronavírus que afetou um dos principais mercados de Pequim em meados de junho tivesse relação com carregamentos de frutos do mar congelados importados.

