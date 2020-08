Cidade 14/08/2020 06:12 Bolsa Família começa a receber última parcela do auxílio dia 18 Foto: Agência Brasil Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a quinta e última parcela do auxílio emergencial de R$ 600 na próxima terça-feira (18). Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o NIS (Número de Identificação Social). O recebimento do auxílio para este grupo é feito da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil. Calendário O auxílio foi criado com três parcelas, depois passou para cinco. Com isso, o pagamento para os demais beneficiários foi organizado em ciclos de crédito e saque, de acordo com o mês em que o trabalhador recebeu a primeira parcela do benefício ou o período de inscrição no programa. Nesta sexta-feira (14), a Caixa vai creditar na conta poupança digital a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para 4 milhões nascidos em agosto, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário. Outros 96 mil nascidos em agosto que fazem parte do último lote liberado também vão receber. O auxílio, criado para combater os impactos da pandemia de covid-19 na população de baixa renda e trabalhadores informais, já foi pago para 66,1 milhões de pessoas, num total de R$ 154,1 bilhões. O valor de cada parcela é de R$ 600, mas para mães chefes de família chega a R$ 1.200. Calendário da 5ª parcela ao Bolsa Família NIS final 1 - 18 de agosto

NIS final 2 - 19 de agosto

NIS final 3 - 20 de agosto

NIS final 4 - 21 de agosto

NIS final 5 - 24 de agosto

NIS final 6 - 27 de agosto

NIS final 7 - 28 de agosto

NIS final 8 - 29 de agosto

NIS final 9 - 30 de agosto

NIS final 0 - 31 de agosto

