Cidade 15/08/2020 05:33 SECOM PRF MT Em mais uma ação de repressão ao narcotráfico, PRF, com apoio da PM, apreende 20kg de pasta base e prende 3 pessoas Integração entre os órgãos de segurança pública proporcionou a apreensão do entorpecente e mais prejuízo ao narcotráfico Foto: Divulgação Às 22:30 de 13/08/2020, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) retornava do atendimento de um acidente nas proximidades de Alto Garças, BR-364, percebeu a manobra abrupta de uma caminhonete S-10 cinza, que seguia sentido Alto Araguaia/MT, e que realizou manobra de retorno no sentido contrário, para Alto Garças. De pronto a equipe PRF, estranhando a atitude do condutor da S-10, retornou na procura do veículo, não o encontrando na rodovia. Em ato contínuo, a Polícia Militar foi comunicada, encontrando o veículo no perímetro urbano e solicitando ao condutor o acompanhamento à unidade operacional (UOP) da PRF. Ao chegar na UOP, o condutor de 29 anos, apresentou bastante nervosismo e informações desconexas. Em busca minuciosa, no interior do veículo, foram encontrados 19 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 20,41 kg. A droga estava escondida sob o banco de passageiros, em compartimento adaptado e foi carregada na região de Mirassol do Oeste, tendo como destino a cidade de São Paulo/SP. Após a droga ser encontrada, o envolvido comunicou à equipe que viajava acompanhado de um outro veículo (Nissan/Frontier), ocupada por sua irmã, de 25 anos e pelo cunhado, de 31, que conduzia o veículo. O casal também ficou bastante nervoso com a abordagem, dizendo que viajam sem um destino programado. Questionados sobre o envolvimento do casal, na mesma cidade do ocorrido fato de tráfico de drogas, responderam ser mera coincidência. Diante dos fatos a PRF conduziu veículos, drogas e pessoas à Polícia Civil Judiciária em Alto Garças/MT para as providências cabíveis. Em menos de uma semana, essa foi a quarta apreensão de cocaína e derivados realizada pela PRF. O prejuízo dessa apreensão fica na casa dos 2 milhões de reais.

