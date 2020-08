Cidade 15/08/2020 06:11 Arão Leite/Jornal da Cidade Demanda do banco de sangue volta a aumentar em Alta Floresta Foto: Reprodução O alto número de acidentes no município de Alta Floresta tem contribuído para a lotação dos leitos do Hospital Regional e consequentemente necessidade de bolsas de sangue. Em dois dias várias pessoas foram internadas e precisaram que fosse feita a transfusão de sangue. A realidade impacta a Unidade de Coleta de Transfusão ou o Banco de Sangue que atende a rede pública e privada não apenas de Alta Floresta, mas de todo extremo norte de Mato Grosso. Rafael carvalho Freitas, responsável pelo Banco de Sangue, salienta que a demanda no mês de agosto voltou a aumentar e por isso faz um apelo aos doadores que há muito tempo não doaram mais e também a novos voluntários. De acordo com ele, meses astrás já houve a necessidade de recorrer a outros centros em busca de sangue para atender as necessidades de Alta Floresta. Contudo, destacou que se as pessoas que deixaram de doar e novos voluntários procurarem a unidade, o estoque aumenta e o resultado são mais pacientes atendidos. Tháis Tavares, enfermeira também do Banco de Sangue, informou que mensalmente a UCT tem uma demanda de pelo menos 180 bolsas de sangue. No entanto, meses como agosto acontecem oscilações e no caso desse ano de 2020, a necessidade tem sido maior, fazendo com que estejam sempre apelando aos doadores para não deixarem de doar e salvar vidas. O momento é de pandemia e não permite aglomerações. Mas o Banco de Sangue em Alta Floresta, para respeitar a orientação do Ministério da Saúde, está fazendo um trabalho de agendamento e para quem quiser doar, pode entrar em contato pelo telefone 66 984193613. É só ligar ou passar mensagem de Whatsapp para agendar.

Veja também sobre banco de sangue Alta Floresta transfusão de sangue Saúde Voltar + Cidade