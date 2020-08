Cidade 18/08/2020 08:23 79 MANDADOS JUDICIAIS: Polícia deflagra operação contra facção criminosa em 14 cidades de MT Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Prefácio, que tem como objetivo desarticular uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, além de crimes como roubo e homicídio. Ao todo, 79 ordens judiciais estão sendo cumpridas em 14 cidades do estado. De acordo com as informações, Delegacia de São José dos Quatro Marcos (315 km ao Oeste de Cuiabá) é responsável pelos trabalhos de investigação. Das 79 ordens judiciais, 39 são de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva e 8 de prisão temporária. Por isso, as equipes estão nas ruas de Cuiabá, Várzea Grande, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Jauru, Cáceres, São José do Quatro Marcos, Campo Novo dos Parecis, Rio Branco, Lambari D”Oeste, Salto do Céu, Porto Esperidião, e Barra do Garças, além da cidade de São Luiz dos Montes Claros (GO). Ação Investigações sobre a atuação do grupo começou em 2019, em São José dos Quatro Marcos. Na época, os criminosos foram identificados como autores de crimes que visavam 'garantir o monopólio sobre a distribuição e venda de drogas no município e região', garantiu a Polícia. Os criminosos atuaram em homicídios, crimes contra o patrímînio e ações na região de fronteira. Para cumprimento das ordens judiciais a operação contará com apoio de policiais das Delegacias Regionais de Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Barra do Garças, Delegacia Especializada de Fronteira (Defron), Gerência de Operações Especiais (GOE) e Gerência Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), Delegacia Especializada de Combate a Corrupção (Deccor) e Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Canil da Fronteira (Canilfron). (Com informações da assessoria de imprensa)

