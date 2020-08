Cidade 20/08/2020 05:27 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil e PRF apreendem 460 tabletes de cocaína escondida em carga de algodão Foto: Divulgação Aproximadamente 515 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (19.06), em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, no município de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá). A droga, dividida em 460 tabletes, estava escondida em meio a uma carga de algodão e tem o valor estimado de mais de R$ 10 milhões. Dois homens que estavam no caminhão em que a droga era transportada foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. O trabalho contou com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Delegacia Regional de Barra do Garças. As investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) iniciaram há cerca de três meses para apurar a atuação de uma quadrilha que foi presa em Pontes e Lacerda, por envolvimento com crimes de roubo, receptação de veículos e tráfico de drogas. Com informações de que integrantes do grupo haviam deixado a Cadeia, a equipe da DRE iniciou os trabalhos de monitoramento por aproximadamente 20 dias, conseguindo a informação de que os suspeitos transportariam grande quantidade de entorpecente para o estado de São Paulo. Em continuidade as investigações, os policiais da DRE conseguiram identificar o caminhão responsável pelo transporte da droga, já na cidade de Barra do Garças, acionando a equipe da PRF para realização da abordagem dos suspeitos. Questionados, os dois ocupantes do caminhão apresentaram diversas contradições. Com os suspeitos, foi apreendido aproximadamente R$ 3.650 em dinheiro, além de uma nota de dólar e dinheiro boliviano. Desconfiando que o entorpecente poderia estar escondido entre a carga de caroço de algodão, o veículo foi encaminhado para o pátio para ser descarregado, ocasião em que o motorista perdeu o controle da direção e tombou o caminhão deixando visível os pacotes de entorpecentes. Entre a carga de algodão foram localizados 15 fardos da substância ilícita, cada um deles com 30 tabletes de cocaína, totalizando 514,750 quilos da droga. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para a lavratura do flagrante. Segundo o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, cada tablete de cocaína tem o valor estimado de R$ 22 mil, causando um prejuízo aproximado de R$ 10 milhões ao tráfico de drogas no estado de Mato Grosso. “As investigações continuam em andamento na DRE para identificar em prender outras pessoas ligadas ao grupo criminoso, tratando-se de tráfico interestadual com aumento de pena”, explicou o delegado.

