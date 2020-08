Cidade 20/08/2020 07:09 Alexandre Guimarães | Assessoria de Imprensa/DPMT Reeducandos da Penitenciária de Sinop poderão receber roupas, calçados, colchões e cobertores a partir de terça-feira (25) Foto: Divulgação Famílias e pessoas próximas aos reeducandos da Penitenciária de Sinop (479 km de Cuiabá) podem levar roupas, calçados, colchões e cobertores, todos na cor branca, para os detentos que cumprem pena na unidade a partir da próxima terça-feira (25). Com capacidade para 326 reeducandos, atualmente a Penitenciária de Sinop abriga 878 detentos, segundo a direção da unidade. “A entrega de materiais para os reeducandos que estão recolhidos na Penitenciária de Sinop é muito importante porque, infelizmente, o Estado não fornece os recursos mínimos necessários, como colchão, cobertor, lençol, inclusive uniforme, remédios”, afirmou a defensora pública Alessandra Maria Ezaki, coordenadora do Núcleo Criminal de Sinop. Para evitar aglomerações, por conta da pandemia de Covid-19, a direção da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecida como Ferrugem, localizada na zona rural de Sinop, estabeleceu um calendário para a entrega dos materiais, de acordo com o raio onde o está o reeducando. Na terça-feira (25), poderão receber os itens os detidos nos raios azul e laranja; na quarta-feira (26), será a vez dos reeducandos dos raios amarelo e verde; já na quinta-feira (27), os detentos dos raios vermelho e os trabalhadores serão contemplados. As entregas devem ocorrer das 8h às 11h. “Devido à pandemia, a entrega dos materiais está sendo feita no último fim de semana do mês. Antigamente, era um dia só por mês. Porém, por conta da aglomeração, a programação foi alterada e esse cronograma deve ser mantido depois da pandemia”, explicou Paulo Cezar de Souza, subdiretor da unidade prisional. Os profissionais do sistema carcerário organizam as filas para que seja respeitado o distanciamento social. “Para não ter aglomeração. Também aumentamos o horário de recebimento. Fica muito mais organizado”, disse Souza. Materiais – Os familiares ou até mesmo amigos dos reeducandos podem levar os seguintes itens: duas bermudas (com cós de elástico, sem botão e zíper), duas calças (somente para detentos das celas evangélicas – com cós de elástico, sem botão e zíper), uma toalha, duas cuecas, duas camisetas (sem botão, com gola careca ou gola V), um chinelo, um colchão de solteiro (no máximo 12 cm), um lençol e um cobertor de solteiro (tipo fleece), todos na cor branca. Já os medicamentos podem ser levados de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 16h. “Todos esses materiais podem ser entregues pelos familiares ou por pessoas próximas ao reeducando fazendo com essa assistência material não fique tão desamparada”, ressaltou a defensora. Covid – Até o momento, 17 reeducandos testaram positivo para o novo coronavírus – todos foram isolados e já estão recuperados. A direção do presídio se comprometeu a encaminhar os casos suspeitos de Covid-19 imediatamente para a realização de exames. O estabelecimento prisional dispõe de mais de mil testes rápidos e qualquer reeducando que apresente sintomas será testado. “Todos ficaram em isolamento. Teve uma fase em que a gente teve que isolar um raio. Um deles chegou a ser internado, mas todos já estão recuperados”, relatou Souza.

