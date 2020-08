Cidade 20/08/2020 16:41 Sema apreende redes, arma e munições em operação realizada no Norte de Mato Grosso A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Equipe de Fiscalização de Fauna (CFF), apreendeu, no norte de Mato Grosso, 22 redes de emalhar, uma arma de fogo calibre 22, 20 munições calibre 22 e nove munições calibre 36, sendo duas deflagradas. A ação foi realizada em uma região entre os municípios de Boa Esperança do Norte e Paranatinga na quarta-feira (12), após uma denúncia realizada de forma anônima. O infrator fugiu no momento da abordagem e a arma que não possuía registro legal foi encaminhada para o batalhão de Policia Civil e Militar de Nova Ubiratã. Atividade essencial As atividades de fiscalização ambiental que incluem as ações de monitoramento e controle de crimes ambientais como desmatamento e exploração florestal ilegal, pesca predatória, caça ilegal, poluição causada por empreendimentos, dentre outros, seguem em pleno funcionamento. De acordo com o Decreto Estadual 432/2020, a fiscalização ambiental é considerada atividade essencial no Estado. Ao se deparar com crimes ambientais, o cidadão pode fazer denúncias pelo 0800 65 3838 ou via aplicativo MT Cidadão (disponível para IOS e Android). Regras da pesca Os pescadores profissionais e amadores devem seguir as regras determinadas pela Lei Estadual nº 9.096/2009, que estabelece a proibição para uso de apetrechos de pesca como tarrafa, rede, espinhel, cercado, covo, pari, fisga, gancho, garateia pelo processo de lambada, substâncias explosivas ou tóxicas, equipamento sonoro, elétrico ou luminoso. As medidas mínimas dos peixes constam na carteira de pesca do Estado e algumas delas são: piraputanga (30 cm), curimbatá e piavuçu (38 cm), pacu (45 cm), barbado (60 cm), cachara (80 cm), pintado (85 cm) e jaú (95 cm). O regramento em Mato Grosso proíbe a captura, comercialização e transporte das espécies dourado (Salminus brasiliensis) e piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), conforme estabelecido na Lei 9.794/2012.

