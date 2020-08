Cidade 21/08/2020 05:48 Lidiana Cuiabano | Detran-MT MT - Anuário Estatístico aponta mais de 800 mil infrações de trânsito em 2019 Pelo ranking das 10 infrações mais cometidas no Estado é possível identificar que o erro humano ainda se destaca e, com isso, podendo ser uma das principais causas dos acidentes de trânsito Foto por: Meneguini/Gcom-MT Transitar com veículo em velocidade superior a máxima permitida para o local, em até 20%, foi a infração mais cometida no ano de 2019 pelos motoristas em Mato Grosso, totalizando 834.483 autuações em todo Estado. Essa é uma infração considerada de categoria média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com penalidade de multa. Os dados constam no Anuário Estatístico de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 2020, ano base 2019, já disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (www.detran.mt.gov.br), pelo link Anuário. Pelo ranking das 10 infrações mais cometidas no Estado é possível identificar que o erro humano ainda se destaca e, com isso, podendo ser uma das principais causas dos acidentes de trânsito. As infrações mais registradas em 2019 foram: transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20%, avançar o sinal vermelho do semáforo eletrônico, transitar em velocidade superior a máxima permitida entre 20% e 50%, deixar o condutor de usar o cinto segurança, conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, deixar de acender a luz baixa em movimento de dia nas rodovias, dirigir com calçados não firmes nos pés comprometendo a segurança, dirigir veículo utilizando telefone celular, estacionar em locais e horários proibidos especificamente sinalizados. Essas infrações totalizaram 760.176 autuações ao longo de 2019. “Analisando os dados percebemos que com o aumento da fiscalização eletrônica em vias urbanas e a utilização de conjuntos de semáforos inteligentes, mais condutores foram flagrados cometendo estas infrações”, destacou o líder da equipe do Renaest do Detran-MT, Walber Desto. Operação Lei Seca Pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência) e 165-A (recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa) foram registradas 3.222 autuações em todo Estado no ano de 2019, uma redução de 28,36% se comparado a 2018. O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, destaca o aumento da operação Lei Seca, realizada de forma integrada entre as forças de Segurança Pública e de Trânsito. No ano de 2019 a ação foi intensificada, com 34 operações e 155 pessoas presas em flagrante. Em 2018 foram 15 operações realizadas com 109 pessoas presas. “O fator de risco álcool e direção ainda é muito presente no trânsito de Mato Grosso. Por isso, em 2019 potencializamos essas operações integradas com foco na sensibilização e mudança de comportamento dos motoristas em relação à segurança no trânsito com o objetivo principal de salvar vidas”, disse. O Anuário Estatístico de Trânsito contém ainda relatórios de Veículos, Habilitação, Fiscalização e educação para o trânsito, competentes ao Detran-MT, cuja data de referência de análise é dos anos 2014 a 2019.

