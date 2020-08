Cidade 22/08/2020 07:25 Mato Grosso é o Estado que mais gera emprego no Brasil Foto: Reprodução No mês de julho Mato Grosso gerou 5.560 novos postos de trabalho com carteira assinada, ou seja o número de contratações foi maior que de demissões, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia ontem sexta-feira (21). No acumulado de janeiro a julho de 2020, o estado teve o maior saldo de empregos no país, com mais de 8.372 novos postos de trabalho gerados. Depois de Mato Grosso, em segundo lugar está o Maranhão, com 2.327 empregos formais e Mato Grosso do Sul, com 1.561 postos de trabalho. O saldo de empregos é a diferença entre as contratações e as demissões. Nos sete primeiros meses deste ano, foram gerados 196.061 novos postos de trabalho e 187.689 demissões. Mas em julho, os estados com as maiores contratações foram em São Paulo, com 22.967 novas vagas; Minas Gerais (+15.843) e Santa Catarina (+10.044). O Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada em julho, depois de quatro meses com mais demissões que contratações. No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, as demissões superaram as contratações em 1,092 milhão de empregos formais.

