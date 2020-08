Cidade 24/08/2020 16:45 Campanha Agosto Lilás é reforçada com a exibição de filmes mato-grossenses produzidos por mulheres O Cine Teatro Cuiabá, o Cineclube Coxiponés e a Rede Cineclubista de Mato Grosso compartilham em suas redes sociais nesta terça-feira (25), às 19h30, uma seleção de obras audiovisuais mato-grossenses realizadas por mulheres, que abordam o protagonismo feminino ou que colocam em cena situações relacionadas à violência e/ou o combate à violência contra mulheres, com o objetivo de conscientizar a população sobre essas situações e reforçar as ações da Campanha Agosto Lilás. De acordo com o supervisor do Cineclube Coxiponês, Diego Baraldi, a ação tem parceria com Conselho Estadual de Direitos da Mulher da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC/MT). ‘’As exibições fazem parte da Edição Especial da Temporada de Filmes, que acontece em substituição à temporada presencial que foi cancelada devido à pandemia’’, explica ele. Todas as obras ficarão disponíveis para acesso do público até o final de setembro de 2020, por meio de links na página do Facebook do Cine Teatro Cuiabá ou do blog do Cineclube Coxiponés da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Confira os filmes que serão exibidos nesta terça-feira: ‘A gente nasce só de mãe’ (Caru Roelis, 2017, 20’), ‘Contidas nunca mais’ (Cena Livre de Teatro, 2019, 42’), ‘Controvérsias’ (Vitória Molina, 2018, 15’), ‘De volta pra casa’ (Danielle Bertolini, 2016, 61’), ‘Duas em um’ (Ana de Melo, 2018, 2’), ‘Inexorável Marilza’ (Carol Araújo, 5’, 2013), ‘Licor de pequi’ (Marithê Azevedo, 2016, 15’), ‘Making of Mata Grande’ (Cia D’Artes do Brasil, 2020, 11’), ‘Nó de rosas’ (Glória Albuês, 2007, 15’), ‘Poemargens’ (Anna Maria Moura & Sol Ferreira, 2020, 25’).

